Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 декабря
24 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны 1 919. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 169 648 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 147 316 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 308 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 30 059 тестов. Всего в стране проведено 3 718 238 тестов.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 декабря
-
Более 642 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки
-
Эпидемиологическая ситуация в Могилевской области позволяет в некоторых учреждениях здравоохранения восстановить обычный режим работы
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 декабря
-
Делегация ВОЗ посетит Китай в январе для изучения происхождения коронавируса