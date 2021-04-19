Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1300 пациентов с COVID-19, выписаны 1479. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 344 223 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 334 852 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2423 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 533 теста. Всего в стране проведено 5 666 746 тестов.