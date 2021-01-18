Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 января
127 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1924 пациента с COVID-19, выписаны 2532. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 225 461 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 209 208 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 21 050 тестов. Всего в стране проведено 4 259 914 тестов.
также
-
Любой желающий сможет получить вакцину от COVID-19 ориентировочно с апреля – Пиневич
-
Более 95 млн человек в мире заразились коронавирусом
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 января
-
Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 января