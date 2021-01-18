Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1924 пациента с COVID-19, выписаны 2532. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 225 461 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 209 208 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 21 050 тестов. Всего в стране проведено 4 259 914 тестов.