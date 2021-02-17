Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1352 пациента с COVID-19, выписаны 1511. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 272 273 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 261 568 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1876 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 455 тестов. Всего в стране проведено 4 715 699 тестов.