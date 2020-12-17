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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 декабря

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 167 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 145 397 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1299 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 28 807 тестов. Всего в стране проведено 3 688 179 тестов.

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