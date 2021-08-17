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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 17 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 597 пациентов с COVID-19, выписаны - 473 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 462 тыс. 794 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 625 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 560 тыс. 996 тестов.

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