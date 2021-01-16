Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 223 537 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 206 676 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1573 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 22 769 тестов. Всего в стране проведено 4 238 864 теста
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