Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 223 537 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 206 676 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1573 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 22 769 тестов. Всего в стране проведено 4 238 864 теста