Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 964. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 407 748 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 400 513 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3006 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 527 тестов. Всего в стране проведен 6 572 741 тест.