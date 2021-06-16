Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 июня
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 964. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 407 748 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 400 513 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3006 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 527 тестов. Всего в стране проведен 6 572 741 тест.
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