Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 июля.
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 361 пациент. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 432 тыс. 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 тыс. 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 тыс. 511 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 054 тыс. 581 тест.
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