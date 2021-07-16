Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 июля.

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 276 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 361 пациент. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 432 тыс. 388 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 425 тыс. 907 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 306 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 тыс. 511 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 054 тыс. 581 тест.