Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1134 пациента с COVID-19, выписаны 1028. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 270 921 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 260 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1867 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7 432 теста. Всего в стране проведено 4 698 244 теста.