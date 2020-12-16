Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 838 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 930 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 165 тыс. 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 143 тыс. 373 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 291 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 25 тыс. 048 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 659 тыс. 372 теста.