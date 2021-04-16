Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 16 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1516 пациентов с COVID-19, выписаны 1489. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 341 539 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 331 972 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 875 тестов. Всего в стране проведено 5 627 834 теста.