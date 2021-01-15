Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 январ

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 2054. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 221 604 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 204 500 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1564 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 888 тестов. Всего в стране проведено 4 216 095 тестов.