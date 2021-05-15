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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 мая

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1363 пациента с COVID-19, выписаны - 1382. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 374 714 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 365 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2691 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 359 тестов. Всего в стране проведено 6 070 189 тестов.

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