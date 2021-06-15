Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 июня

За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 375. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 406 861 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 399 549 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2995 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 414 тестов. Всего в стране проведено 6 555 214 тестов.

Более 720 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 401 тыс. прошли полный курс вакцинации.