Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 269 787 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 259 029 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9613 тестов. Всего в стране проведено 4 690 812 тестов.
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