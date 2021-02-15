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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 февраля

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 февраля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1100 пациентов с COVID-19, выписаны 827. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 269 787 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 259 029 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1858 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9613 тестов. Всего в стране проведено 4 690 812 тестов.

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