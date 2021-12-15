Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 декабря. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 765 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 027 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 678 тыс. 277 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 669 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 322 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 26 тыс. 237 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 717 тыс. 846 тестов.