Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 15 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 911 пациентов с COVID-19, выписаны 1 658. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 164 059 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 141 443 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 282 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8 704 теста. Всего в стране проведено 3 634 324 теста.
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