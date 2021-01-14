Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 января

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 219 663 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 202 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1554 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 24 668 тестов. Всего в стране проведено 4 191 207 тестов.