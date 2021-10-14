Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 октября. Официальная статистика

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 2 тыс. 052 пациента с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 725 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 565 тыс. 865 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 539 тыс. 252 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 353 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 41 тыс. 952 теста. Всего в стране проведено 8 млн. 989 тыс. 883 теста.

Более 2 491 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 807 000 прошли полный курс вакцинации.