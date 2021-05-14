Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1109 пациентов с COVID-19, выписаны 1067. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 373 351 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 363 873 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2681 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 14 687 тестов. Всего в стране проведено 6 050 830 тестов.
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