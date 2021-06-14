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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 июня

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 697 пациентов с COVID-19, выписаны 432. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 406 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 399 174 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 879 тестов. Всего в стране проведено 6 544 800 тестов.

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