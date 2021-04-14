Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 апреля
130 0
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1166 пациентов с COVID-19, выписаны 1287. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 338 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 874 теста. Всего в стране проведено 5 589 696 тестов.
также
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 14 апреля
-
В мире за сутки выявили более 567 тысяч заразившихся коронавирусом
-
Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 апреля
-
Вакцины против COVID-19 – жизненно важный и мощный инструмент – глава ВОЗ
-
Более 675 тысяч заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки