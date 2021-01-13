Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 января
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1972 пациента с COVID-19, выписан 2281. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 217 696 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 200 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1544 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 22 512 тестов. Всего в стране их проведено 4 166 539.
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