Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 372 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 806 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7207 тестов. Всего в стране проведено 6 036 143 теста.
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