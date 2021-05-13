Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 372 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 806 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 7207 тестов. Всего в стране проведено 6 036 143 теста.