Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 011 пациентов с COVID-19, выписаны - 817 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 675 тыс. 734 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 666 тыс. 249 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 289 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 тыс. 870 тестов. Всего в стране проведено 10 млн. 685 тыс. 725 тестов.