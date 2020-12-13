Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 961 пациент с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 542 пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 160 тыс. 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 138 тыс. 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 856 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 609 тыс. 517 тестов.