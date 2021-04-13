Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 13 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 337 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 327 848 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2373 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7 705 тестов. Всего в стране проведено 5 570 822 теста.
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