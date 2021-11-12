Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 ноября. Официальная статистика
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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 993 пациента с COVID-19, выписаны - 2 тыс. 577 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 623 тыс. 682 человека с положительным тестом на COVID-19.
Выздоровели 602 тыс. 070 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 700 тестов. Всего в стране проведено 9 млн. 984 тыс. 551 тест.
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