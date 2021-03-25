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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 ноября

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 ноября

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1141 пациент с COVID-19, выписаны 1083. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 314 993 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 305 560 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2193 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 317 тестов. Всего в стране проведено 5 272 490 тестов.

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