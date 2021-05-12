Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 мая

За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 1196. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 371 405 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 112 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2661 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 13 882 теста. Всего в стране проведено 6 028 936 тестов.