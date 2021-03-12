Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 марта

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1186 пациентов с COVID-19, выписаны 1243. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 300 146 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 290 865 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2078 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 14 377 тестов. Всего в стране проведен 5 063 251 тест.