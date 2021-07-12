Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 июля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 689 пациентов с COVID-19, выписаны 537. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 428 595 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 421 842 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3266 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 452 теста. Всего в стране проведено 6 987 496 тестов.
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