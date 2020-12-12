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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 декабря

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, выписаны 1992. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 158 334 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 135 922 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 355 тестов. Всего в стране проведен 3 578 661 тест.

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