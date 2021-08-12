Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 12 августа

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 175 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 350 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 457 тыс. 422 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 451 тыс. 598 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 766 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 483 тыс. 668 тестов.

Более 1,48 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,16 млн человек прошли полный курс вакцинации.