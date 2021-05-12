Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписан 661. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 370 509 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 360 916 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2652 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 8042 теста. Всего в стране проведено 6 015 054 теста.
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