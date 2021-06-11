Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 403 845 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 396 650 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 999 тестов. Всего в стране проведен 6 500 351 тест.