Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 февраля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 263 551 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 252 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1820 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 615 тестов. Всего в стране проведено 4 624 687 тестов.
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