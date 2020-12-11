Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 967 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 845 пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 156 тыс. 359 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 133 тыс. 930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 246 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 31 тыс. 290 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 548 тыс. 306 тестов.