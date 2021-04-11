Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 апреля

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 336 038 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 326 487 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2354 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 537 тестов. Всего в стране проведено 5 553 937 тестов.