Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 11 апреля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1175 пациентов с COVID-19, выписаны 1379. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 336 038 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 326 487 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2354 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 537 тестов. Всего в стране проведено 5 553 937 тестов.
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