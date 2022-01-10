Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 января

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 640 пациентов с COVID-19, выписаны - 372 пациента.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 708 тыс. 931 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 701 тыс. 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 тыс. 724 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 9 тыс. 175 тестов. Всего в стране проведено 11 млн. 202 тыс. 495 тестов.