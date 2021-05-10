Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 568. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 369 767 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 360 255 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2642 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 10 520 тестов. Всего в стране их проведено 6 007 012.
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