Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 июня

За сутки в Беларуси зарегистрированы 966 пациентов с COVID-19, выписаны 1191. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 402 819 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 395 463 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2949 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 187 тестов. Всего в стране проведено 6 483 352 теста.

Более 656 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тыс. прошли полный курс вакцинации.