Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 декабря
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 135. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 154 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 132 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 29 548 тестов. Всего в стране проведено 3 517 016 тестов.
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