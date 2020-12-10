Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 декабря

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 135. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 154 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 132 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 29 548 тестов. Всего в стране проведено 3 517 016 тестов.