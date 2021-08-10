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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 августа

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 10 августа

За сутки в Беларуси зарегистрированы 607 пациентов с COVID-19, выписаны 434. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрирован 455 281 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 449 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 3551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5650 тестов. Всего в стране проведено 7 443 773 теста.

Более 1,453 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,111 млн - прошли полный курс вакцинации.

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