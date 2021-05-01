Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 мая
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1244 пациента с COVID-19, выписаны 1420. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 359 982 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 350 433 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2552 пациента с выявленным коронавирусом.
За минувшие сутки выполнено 17 893 теста. Всего в стране проведен 5 868 221 тест.
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