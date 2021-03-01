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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 марта

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 марта

За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 288 267 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 278 661 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1985 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 359 тестов. Всего в стране проведено 4 908 397 тестов.

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