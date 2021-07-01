Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 1 июля
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1023 пациента с COVID-19, выписаны 1187.Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 418 212 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 410 984 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3153 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 18 450 тестов. Всего в стране проведено 6 813 944 теста.