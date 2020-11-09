Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 9 ноября
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В Беларуси на 9 ноября выздоровели и выписаны 91 тыс. 353 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 107 тыс. 262 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 707 тыс. 573 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1011 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
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