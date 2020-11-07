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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 7 ноября

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Коронавирус в Беларуси. Официальные данные на 7 ноября

В Беларуси на 7 ноября выздоровели и выписаны 90 тыс. 058 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 105 тыс. 283 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 млн. 658 тыс. 817 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1004 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

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